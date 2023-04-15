Пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.

Закон о выплате пенсий в условиях военного положения, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, предусматривает, что в течение войны и трех месяцев после ее прекращения пенсия назначается независимо от даты обращения.

Как говорится в сообщении на сайте Министерства реинтеграции, законом № 2981-ІХ регулируется назначение пенсии лицам, проживающим на временно оккупированных территориях или в местах боевых действий - в связи с тем, что такие граждане не могут нормально обратиться в органы Пенсионного фонда для оформления пенсии.

Согласно принятому закону, пенсия будет назначаться:

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по возрасту – со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;

в связи с инвалидностью – со дня установления инвалидности;

в связи с потерей кормильца – со дня, следующего за днем смерти кормильца;

за выслугу лет – со дня, следующего за днем увольнения с работы, дающей право на такую пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Закон также распространяется на граждан, проживающих на оккупированных территориях или местах боевых действий, но покинувших их.

Пенсии во время войны

20 марта 2023 года Верховная Рада приняла закон об особенностях назначения пенсии лицам, проживающим на временно оккупированных территориях или на территориях ведения боевых действий.

12 апреля 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон об особенностях назначения пенсий лицам на оккупированных территориях или территориях ведения боевых действий.

Закон направлен на обеспечение реализации гражданами права на пенсионное обеспечение в условиях военного положения.

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