В июне некоторым пенсионерам повысят пенсии, а Укрзализныця введет новые поезда.

В июне жизнь украинцев изменится в нескольких аспектах. Некоторым пенсионерам пересчитают пенсии, а тарифы на свет и воду для населения могут подорожать. 11-классники в июне будут сдавать экзамен НМТ.

Индексация пенсий для работающих пенсионеров

С 1 июня около 600 тыс. пенсионеров получат прибавку к пенсии. Индексация коснется граждан, которые после назначения пенсии или предварительного перерасчета отработали 24 месяца, или тех, у кого от предварительного перерасчета или назначения пенсии прошло не менее двух лет.

Размер повышения выплат индивидуален и зависит от рабочего стажа и зарплаты. При этом дополнительные выплаты к пенсии в июне пенсионеры получат сразу за три месяца: апрель, май и июнь. Дело в том, что перерасчет был назначен ещё в апреле, но Пенсионный фонд получил нужные для назначения доплат данные только в мае.

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Повышение тарифов

В июне украинцам могут повысить тарифы на воду для населения. Соответствующее решение будут рассматривать 31 мая. Если его примут, то тарифы на водоснабжение и водоотвод повысят примерно на 30%. Необходимость повышения тарифов объясняют большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры после обстрелов РФ.

Тарифы на газ в июне составят 7,96 гривень за кубометр с НДС. Такая цена установлена тарифным планом Нафтогаза, который действует до 1 мая 2024 года.

Тарифы на электроэнергию в Украине могут изменить в ближайшее время. С 1 июня в Украине могут ввести единый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 гривни за кВт/ч. Это предложение рассмотрит Кабинет министров. Повышение цен связано с необходимостью восстановления системы после ракетный атак.

Напомним, что на данный момент тарифы на свет остаются на довоенном уровне и составляют 1,44 гривни за кВт/ч, если семья потребляет до 250 кВт/ч в месяц, и 1,68 гривни за кВт/ч, если месячный объем потребления превышает 250 кВт/ч.

Новые рейсы Укрзализныци

Укрзализныця запустит дополнительные рейсы до курортных городов летом, а также снова запустит один рейс, который перестал работать с началом полномасштабной войны.

В июне запустят поезд №40/39 Запорожье - Солотвино. Рейс будет следовать через Запорожье и Днепр к популярным карпатским курортам - Стрый, Сколе, Свалява, Мукачево, Славское, Солотвино.

Также будет запущен новый поезд №148/147 Киев - Одесса, который будет ехать через Черкассы.

С 10 июня возобновит работу скоростной поезд Киев-Днепр-Запорожье, который после начала полномасштабной войны убрали с маршрута.

Пляжный сезон

В мирное время в июне начинался пляжный сезон, однако в 2023 году из-за опасности обстрелов пляжи в большинстве регионов будут закрыты. К примеру, купаться будет запрещено на морских курортах Николаевской области. В Киеве также официально не будут открывать пляжи, поскольку они не оборудованы укрытиями. В Одессе решение о возможности открыть морское побережье будут обсуждать до 5 июня.

Национальный мультитест

В июне украинские выпускники будут сдавать Национальный мультитест (НМТ), который введен в 2023 году вместо ВНО. Основная сессия НМТ начнется 5 июня и продлится до 23 июня. Дополнительная сессия пройдет в июле. Помимо Украины экзамен также будут проводить для школьников-переселенцев в 32 странах мира.

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