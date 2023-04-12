В период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены пенсия назначается независимо от даты обращения.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об особенностях назначения пенсий лицам на оккупированных территориях или территориях ведения боевых действий, принятый Верховной Радой 20 марта.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Закон "О внесении изменения в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно назначения пенсии лицам, проживающим на временно оккупированной территории или на территории, на которой ведутся боевые действия" направлен на обеспечение реализации гражданами права на пенсионное обеспечение в условиях военного положения.

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"Граждане, достигшие пенсионного возраста, либо которые стали лицами с инвалидностью, либо потеряли кормильца и проживают на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, столкнулись с невозможностью назначения пенсии. Так, они не могут напрямую обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или подать заявление и подтверждающие документы через веб-портал электронных услуг ПФУ в связи с отсутствием на оккупированных территориях интернета и украинской мобильной связи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятый закон призван урегулировать эту проблему, в частности предусмотрев, что в период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены пенсия назначается независимо от даты обращения.

Нормы закона распространяются также на граждан, которые проживали на временно оккупированных территориях или на территориях, где велись боевые действия, и покинули их.

Пенсии для украинцев на оккупированных территориях

20 марта 2023 года Верховная Рада приняла закон об особенностях назначения пенсии лицам, проживающим на временно оккупированных территориях или на территориях ведения боевых действий.

В пояснительной записке отмечается, что люди, проживающие на оккупированной территории или в зонах ведения боевых действий, по независящим от себя причинам не могут напрямую обратиться в Пенсионный фонд Украины, поскольку его органы не могут там работать.

Принятые изменения в закон предусматривают, что на период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, пенсия по возрасту или по инвалидности людям, проживающим на оккупированной территории или в зоне ведения боевых действий, назначается со следующего дня после достижения пенсионного возраста или установления инвалидности, независимо от срока обращения за пенсией.

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