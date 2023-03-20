Пенсия будет назначаться со следующего дня после достижения пенсионного возраста или установления инвалидности, независимо от срока обращения в Пенсионный фонд.

Верховная Рада приняла закон об особенностях назначения пенсии украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях или на территориях ведения боевых действий.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он отметил, что за принятие законопроекта №8198 в целом проголосовали 274 депутата.

В пояснительной записке отмечается, что люди, проживающие на оккупированной территории или в зонах ведения боевых действий, по независящим от себя причинам не могут напрямую обратиться в Пенсионный фонд Украины, поскольку его органы не могут там работать.

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"А через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда подать заявление и подтверждающие документы возможности нет в связи с отсутствием на оккупированных территориях интернет-связи и украинской мобильной связи. Таким образом, указанные лица по объективным причинам лишены возможности обратиться за назначением пенсии в установленном по состоянию на настоящее время порядке", - сказано в документе.

Принятые изменения в закон предусматривают, что на период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, пенсия по возрасту или по инвалидности людям, проживающим на оккупированной территории или в зоне ведения боевых действий, назначается со следующего дня после достижения пенсионного возраста или установления инвалидности, независимо от срока обращения за пенсией.

Пенсии в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля в Украине запланирован перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, которые не подпадали под мартовскую индексацию пенсионных выплат. Как пояснили в Минсоцполитики, перерасчет означает учет того трудового стажа, который пенсионеры получили, начиная с предыдущего перерасчета таких пенсий.

Напомним, с 1 марта 10,5 миллионов украинцев получили проиндексированные пенсии. При этом впервые была осуществлена индексация самых низких по размеру пенсий. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, размер средней пенсии в Украине после индексации с 1 марта превысил показатель 5 тыс. грн.

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