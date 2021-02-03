Министр экономики отметил, что решение правительства увеличивает количество предприятий и работников, которые смогут получить государственные выплаты.

Кабинет министров Украины сегодня, 3 февраля, утвердил новый Порядок предоставления помощи по частичной безработице и расширил круг предприятий - участников государственной программы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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"Программа направлена на поддержку как бизнеса, так и граждан. Сегодняшнее решение правительства увеличивает количество предприятий и работников, которые смогут получить государственные выплаты. Кроме того, предусматривается сокращение перечня необходимых для получения помощи документов и упрощение процедуры. Эта помощь позволит людям сохранить работу, а бизнесу чувствовать себя более уверенно в будущем и восстановиться после вынужденного простоя", - приводятся в сообщении слова министра экономики Игоря Петрашко.

Отмечается, что теперь программой по частичной безработице могут воспользоваться все предприятия производственной сферы при наличии одного из трех оснований: если остановка производства продолжается не менее 3 месяцев и не превышает 6 месяцев, охватывает не менее 20% численности работников, у которых сокращение рабочего времени составляет 30% и более; если остановка производства является вынужденной; если остановка производства происходит из-за карантинных ограничений, установленных правительством Украины.

Безработица в Украине

По состоянию на конец ноября 2020 года, с начала действия карантина в Украине, было выплачено 11,5 млрд грн помощи безработным, которые зарегистрированы в центрах занятости, также из Фонда борьбы с СОVID-19 было выплачено 2,5 млрд грн на программу помощи по частичной безработице.

В течение 2020 года работу при содействии службы нашли 606 тысяч украинцев. Из них зарегистрированных безработных - 385 тысяч человек, а еще 221 тысяча были трудоустроены до обретения официального статуса.

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в Государственной службе занятости находились 459 тысяч безработных. Среди безработных женщины составляют 56%, мужчины - 44%.

21 января 2021 года стало известно о том, что Минэкономики и Государственный центр занятости совместно с Минцифры в рамках эксперимента будут обучать безработных в Киеве IT-специальностям.

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Автор: Екатерина Жирий