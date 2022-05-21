Президент Украины поблагодарил американского коллегу.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил власти Соединенных Штатов Америки за выделение 40 млрд долларов на поддержку украинского государства.

Решение властей США украинский лидер прокомментировал в своем аккаунте в Twitter.

"Спасибо президенту США Джозефу Байдену за подписание закона о дополнительной поддержке Украины", - отметил он.

Президент подчеркнул, что лидерство США, президента Байдена и американского народа в поддержке Украины в борьбе против российского агрессора важное.

"Ожидаем новую мощную оборонную помощь. Сегодня она, как никогда, нужна", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 19 мая американский Сенат утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на 40 млрд долларов.

21 мая Джозеф Байден подписал соответствующий законопроект.

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