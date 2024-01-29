Венгрия назвала планы ЕС наказать Будапешт "шантажом".

Курс венгерской валюты форинт снизился относительно евро, а цены на венгерские облигации упали в понедельник, 29 января, после того, как ЕС заявил, что саботирует экономику Венгрии, если Будапешт заблокирует новую помощь Украине на саммите 1 февраля. Об этом сообщает издание Financial Times.

В Венгрии при этом заявили, что бросят вызов давлению ЕС относительно одобрения четырехлетнего пакета помощи Украине на сумму 50 млрд евро на специальном саммите, запланированном на конец этой недели.

Венгрия назвала планы блока наказать Будапешт, если он не сдержит линию, "шантажом" и пообещала не сдаваться.

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"Венгрия не поддается шантажу. Документ, разработанный брюссельскими бюрократами, лишь подтверждает то, что правительство Венгрии говорило в течение длительного времени: доступ к фондам ЕС используется для политических целей. Шантаж", – цитирует издание министра ЕС Венгрии Яноша Бока.

Помощь Украине от ЕС – последние новости

В понедельник, 29 января, стало известно, что ЕС будет саботировать экономику Венгрии, если Будапешт снова заблокирует новую помощь Украине. В частности, Брюссель разработал соответствующий план, демонстрирующий обострение борьбы между ЕС и Венгрией. По данным Financial Times, Брюссель изложил стратегию, направленную на устранение экономических недостатков Венгрии, подрыв ее валюты и обвал доверия инвесторов в попытке нанести ущерб, если Будапешт откажется снять вето с помощи Киеву.

Венгрия, в свою очередь, заявила о своей готовности к компромиссу, который позволит профинансировать предложенный Евросоюзом пакет помощи Украине из бюджета блока накануне экстренного саммита 1 февраля.

В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на помощь Украине в размере 50 млрд евро во время саммита ЕС в Брюсселе. На саммите 1 февраля лидеры Евросоюза снова попытаются достичь соглашения по пакету помощи Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне сообщал, что предварительно все 27 стран-членов Евросоюза согласились на 4-летнюю программу поддержки Украины в 50 млрд евро.

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