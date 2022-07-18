Европа продолжает обеспечивать мир и оборону своих ценностей, отметил президент Европейского совета.

В Европейском Союзе договорились о пятом транше в 500 млн евро на вооружение для Украины.

Об этом в микроблоге Twitter сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Европа продолжает обеспечивать мир и оборону наших ценностей. Я приветствую политическую договоренность Совета ЕС по пятому траншу в рамках Европейского фонда мира для Украины. Поддержка военной техникой со стороны ЕС для Вооруженных сил Украины теперь составляет 2,5 млрд евро", - подчеркнул Мишель.

Напомним, 16 мая главы МИД стран Евросоюза согласовали выделение четвертого транша помощи в 500 млн евро на вооружения для Украины, а 24 мая окончательно утвердили это решение. Таким образом, на тот момент общая помощь на оружие для Украины от Евросоюза возросли до 2 млрд евро.

Страны ЕС решили помогать Украине противостоять широкомасштабному вторжению России, которое началось рано утром 24 февраля.

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