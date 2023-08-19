Какая сейчас оказывается гуманитарная помощь в Украине и кто может претендовать на нее.

Во время войны украинцы определенных категорий могут рассчитывать на помощь, как денежную, так и неденежную - продукты, лекарства, средства гигиены и другие вещи первой необходимости, одежду. Как получить гуманитарную помощь сейчас, кому ее оказывают и куда стоит обратиться - рассказываем в материале.

Что такое гуманитарная помощь

Гуманитарная помощь - это целевая адресная бесплатная помощь, которая может быть как в денежной, так и в натуральной форме (продукты, лекарства, средства гигиены и т.д.). Такая помощь может предоставляться государством, а также отечественными и иностранными донорами.

Кто может получить гуманитарную помощь в Украине во время войны

В первую очередь гуманитарная помощь оказывается:

Видео дня

пострадавшим от войны - тем людям, которые проживают/находятся на временно оккупированных и деоккупированных территориях или находящихся в зоне активных боевых действий Украины;

внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые не имеют возможности вернуться домой - только при условии, что они находятся на территории Украины.

Приоритетными являются наиболее незащищенные слои населения: люди, имеющие инвалидность, пенсионеры, одинокие родители, многодетные семьи, получатели помощи малообеспеченным семьям, в частности из числа внутренне перемещенных лиц.

Как получить гуманитарную помощь во время войны - куда обратиться

По информации Министерства социальной политики Украины, сейчас гуманитарная помощь поступает в областные и Киевскую городскую военные администрации. Гуманитарные штабы при администрациях занимаются распределением такой помощи.

Каждому, кто имеет право на получение гуманитарной помощи, в первую очередь стоит обратиться в штаб региона (в котором сейчас находится человек), и получить "гуманитарку" в ближайшем Центре гуманитарной помощи. Также в таких центрах предоставляют при необходимости консультацию психолога.

єДопомога - гуманитарная помощь онлайн

Еще один вариант получения гуманитарной помощи - онлайн-платформа єДопомога, которая была создана Минсоцполитики. Здесь объединены ресурсы государства, бизнеса, общественных организаций, благотворительных фондов и волонтеров, которые могут оказывать гуманитарную помощь.

Сейчас єДопомога работает по трем направлениям:

денежная помощь от государства;

волонтерская помощь - на платформе ее можно как получить, так и предоставить;

выплаты от международных организаций.

Давайте подробнее рассмотрим каждый из них.

1. Денежная помощь от государства

На денежную государственную помощь могут претендовать:

внутренне перемещенные лица (2000 грн на каждого взрослого и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью);

владельцы разрушенного или поврежденного имущества;

работодатели, которые во время войны устроили на работу ВПЛ (6500 грн за каждого такого сотрудника).

Важно: как уже упоминалось, выплаты для ВПЛ могут получить только те люди, которые вынужденно покинули дома, но сейчас находятся в Украине.

Как получить денежную помощь от государства для ВПЛ

Этим способом могут воспользоваться украинцы с ID-картой или биометрическим загранпаспортом в приложении "Дія". Для этого нужно:

обновить приложение до последней версии;

отправить заявку на получение статуса ВПЛ;

выбрать опцию "Хочу получать денежную помощь" и карточку єПідтримка для зачисления средств - ее можно бесплатно открыть онлайн.

Если нет возможности получить такую помощь от государства онлайн, тогда нужно обратиться в ЦПАУ, орган соцзащиты населения или к представителям местной власти.

2. єДопомога волонтерская

Кроме денежной помощи от государства, в єДопомога можно получить гуманитарную помощь безденежную - продукты, лекарства и т.д., которую предоставляют благотворители. Для этого также нужно зарегистрироваться на платформе и оформить заявку - указать в ней, какая помощь вам нужна. Как только благотворитель выберет заявку, вы получите смс с кодом, или же вам позвонят.

Такую еПомощь можно получить как из рук в руки, так и онлайн - например, благотворитель может оплатить покупку необходимых продуктов в одном из супермаркетов. Чтобы осуществить ее, на кассе надо будет предъявить тот же код из смс-сообщения.

Здесь же, на платформе, желающие могут стать благотворителями - для этого надо заполнить форму и указать, какую помощь вы хотите оказывать.

3. Гуманитарная помощь от международных организаций

Пострадавшие от российского вторжения имеют также возможность получить финансовую помощь от международных организаций, которые сотрудничают с єДопомога.

Получить такую помощь могут:

ВПЛ, которые находятся в единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах;

лица, проживающие/находящиеся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или находящихся в зоне активных боевых действий Украины.

В приоритете, как правило, наиболее незащищенные слои населения: люди с инвалидностью, пенсионеры, одинокие матери или папы, многодетные семьи, получатели помощи малообеспеченным семьям, в частности из числа ВПЛ.

Как получить помощь от международных организаций

Чтобы получить помощь от международных организаций, нужно заполнить онлайн-форму на портале єДопомога и предоставить соответствующие документы. Затем заявка попадает в международную организацию-благотворителя, а уже она ее обрабатывает согласно своим правилам.

Информация и документы, которые потребуются:

ФИО;

РНОКПП (ИНН);

паспорт гражданина Украины, ID-карта, вид на постоянное или временное проживание, свидетельство о рождении ребенка;

адреса зарегистрированного и фактического места жительства;

номер телефона;

IBAN (необходим для выплаты пособия на счет).

Статус таких заявок проверяется на этом же онлайн-портале.

Вас также могут заинтересовать новости: