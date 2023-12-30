Кабмин увеличил сроки и размеры предоставления работодателям компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство ВПЛ.

Кабинет министров Украины (КМУ) увеличил сроки и размеры предоставления работодателям компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) - в частности с инвалидностью. Такое решение было принято на заседании правительства, сообщается на сайте КМУ.

Отмечается, что правительство увеличило общую продолжительность предоставления компенсации расходов с двух до трех месяцев работодателю за трудоустройство ВПЛ и до 6 месяцев – за трудоустройство ВПЛ из числа лиц с инвалидностью.

"Изменится и сам размер компенсаций. Если раньше они выплачивались исходя из суммы 6700 грн в месяц, то отныне такие компенсации привязали к размеру минимальной зарплаты, которая с 1 января составит 7100 грн, а с 1 апреля – 8000 грн", - говорится в сообщении.

В КМУ уточнили, что если работодатель принимает на работу ВПЛ, то в следующем году он получит право на компенсацию до 24 тысяч гривен за такое лицо.

"Если это будет ВПЛ из числа лиц с инвалидностью, то такие выплаты могут составлять до 48 тысяч гривен на каждого соответствующего работника", - пояснила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

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Около 40% получателей финпомощи для ВПЛ живут только на эти средства. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Ирина Верещук. По ее словам, в Украине в настоящее время насчитывается 4,9 млн ВПЛ, из них – 2,6 млн получают государственные выплаты.

В августе стало известно, что около 180 тысяч украинцев будут лишены выплат переселенцев.

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