Выплаты получают 2,6 млн внутренне перемещенных лиц.

Около 40% внутренне перемещенных лиц, которые получают финансовую помощь от государства, живут только на эти средства.

Как сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона, в Украине сейчас насчитывается 4,9 млн ВПЛ, из них – 2,6 млн получают государственные выплаты.

"У нас есть статистика сколько людей рассчитывают на такие выплаты (помощь для ВПЛ – УНИАН) и живут только на них. Это не менее 40%, по последним статистическим данным относительно получателей помощи", – рассказала она.

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Это преимущественно те, по словам Верещук, кто не смогли найти работу и многодетные матери с прифронтовых территорий, которые не имеют возможности оставить ребенка в детском саду, потому что в тех регионах они не работают.

Также, как отметила глава Минреинтеграции, из 4,9 млн ВПЛ 3,6 млн человек стали ими после 24 февраля 2022 года.

Выплаты для ВПЛ

В 2022 году правительство приняло решение по выплате пособия на проживание внутренне перемещенным лицам в Украине - по 2000 грн на взрослых и по 3000 грн на детей и лиц с инвалидностью.

В июле 2023 года Кабмин изменил порядок назначения выплат ВПЛ с 1 августа и с 1 сентября для определенных категорий переселенцев.

В августе 2023 года стало известно о том, что почти 180 тысяч украинцев будут лишены выплат переселенцев. Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в Украине почти 180 тысяч граждан ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица.

В Украине прекратили предоставлять выплаты для нескольких категорий внутренне перемещенных лиц. В частности, это люди, которые находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин; вернулись на прежнее место жительства; отбывают наказание в местах лишения свободы; были осуждены за коллаборационизм.

Также выплаты прекращены для тех кто, например, приобрел автомобиль (не старше 5 лет) или земельный участок, квартиру, дом на сумму более 100 тыс. грн.

В октябре Министерство социальной политики прекратило выплаты ежемесячного пособия более 140 тысяч внутренне перемещенных лиц, так как проверка показала, что эти люди не соответствовали критериям оказания помощи. Это уменьшило расходы государственного бюджета на 400 млн гривень в месяц.

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