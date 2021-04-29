Депутаты предлагают для этой категории потребителей установить цену в размере 70 процентов действующего тарифа.

Верховная Рада поддержала установление льготного тарифа на электричество для населения, проживающего в 30-километровой зоне атомных электростанций.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 311 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Таким образом, депутаты поддержали постановление № 5382 «Об обращении к Кабинету министров Украины о принятии неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций».

Согласно документу, правительству рекомендуется безотлагательно, в течение четырнадцати календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления, установить льготную фиксированную цену (тариф) на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций, в размере 70 процентов действующего тарифа для соответствующей группы населения.

Что этому предшествовало

В конце декабря 2020 года Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения - 90 копеек за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч - с 1 января до конца марта 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за 1 кВт-ч на весь потребленный объем.

13 апреля Верховная Рада в ходе внеочередного заседания не поддержала проект постановления о возвращении льготной цены на электроэнергию для населения в размере 90 коп. за кВт-ч при потреблении первых 100 кВт-ч.

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Автор: Анна Бредихина