Одной из причин увеличения стоимости света может быть дорогостоящее восстановление энергетической инфраструктуры.

Тарифы на свет в Украине могут вырасти вдвое. В комиссии по регулированию энергетики объяснили, почему возможно увеличение стоимости электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время телемарафона рассказал председатель Комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Константин Ущапковский.

"Рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию. Среди вариантов есть такие: 1,44 грн, 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт/ч", - рассказал он.

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Ущапковский отметил, что вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения сейчас является открытым.

Он пояснил, что возможное увеличение тарифов для населения связано с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры.

"Для восстановления питания потребителей использовались временные схемы. Поэтому для обеспечения нового отопительного сезона такие схемы невозможны", - пояснил Ущапковский.

По его словам, Украина нуждается в более чем 10 миллиардах долларов для полного восстановления довоенного состояния энергетической инфраструктуры, тогда как помощь наших партнеров покрывает лишь 10% необходимых расходов.

Тарифы на электроэнергию в Украине-это стоит знать

Как сообщал УНИАН, вопрос увеличения тарифов на электроэнергию для населения остается болезненным несколько лет. Тарифы на электроэнергию не меняются с весны 2017 года.

24 марта 2023 года правительство продлило действие "льготного тарифа" на свет для населения до 30 апреля 2023 года.

По состоянию на апрель тариф для индивидуальных домохозяйств составляет 1,44 гривны за киловатт-час и 1,68 гривен в случае потребления более 250 киловатт-часов в месяц. В то же время рыночные тарифы на электричество составляют около 5-6 грн за киловатт-час.

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