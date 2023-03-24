1 апреля должен был закончиться специальный период с льготными ценами на электроэнергию.

Правительство продлило действие механизма возложения специальных обязанностей (ВСО) на рынке электроэнергии, которым регулируется тариф на электричество для населения, до 30 апреля.

"1 апреля у нас должен был закончиться специальный период с льготными ценами на электроэнергию. Поэтому сегодня правительство принимает решение о его продлении", - заявил премьер-министр Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, механизм возложения специальной обязанности продолжит действовать до 30 апреля этого года.

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"То есть цена на электроэнергию до конца этого отопительного периода, как мы и обещали, остается без изменений", - добавил глава правительства.

Тарифы на свет в Украине - что известно

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский отмечал, что правительство разрабатывает программу, которая позволит после отопительного сезона вернуться к вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги. А советник премьер-министра Украины Юрий Бойко признал, что рассматривается несколько концепций повышения тарифов на электроэнергию для населения.

Действующие тарифы на электроэнергию для домохозяйств действуют до 31 марта этого года.

Уже много лет в Украине откладывают болезненный вопрос повышения тарифов на электроэнергию для населения: существенно они не меняются с марта 2017 года.

Сейчас для индивидуальных бытовых потребителей тариф составляет 1,44 гривни за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт и 1,68 гривен – в случае потребления более 250 киловатт-часов в месяц.

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