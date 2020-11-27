В доработанном ко второму чтению проекте государственного бюджета на 2021 год правительство предлагает добавить к источникам формирования специального фонда госбюджета плату за лицензии в сфере азартных игр и лотерей.
Об этом сказано в сравнительной таблице к законопроекту о государственном бюджете на 2021 год.
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«Установить, что источниками формирования специального фонда Государственного бюджета Украины на 2021 в части доходов являются такие поступления…: плата за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей», - сказано в документе.
Кроме того, проект бюджета предусматривает, что в 2021 году часть средств, полученных в специальный фонд госбюджета Украины, будет направлена на ряд программ, не предусмотренных проектом бюджета, подготовленным к первому чтению.
В частности, это финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с государственными программами; проведение строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины; финансовое обеспечение мероприятий по развитию аэропортной инфраструктуры; создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака.
Также такие средства предусмотрены на субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на создание центров культурных услуг, а также субвенции из госбюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий.
Легализация игорного бизнеса в Украине: история вопроса
- В мае 2009 года в Украине был принят закон, которым был введен тотальный запрет азартных игр.
- 19 декабря 2019 года Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине (№2285), предусматривающий работу казино исключительно в пятизвездочных отелях.
- После этого Кабинет министров поручил полиции и Налоговой службе прекратить работу игорных заведений, работающих под видом лотерей.
- По словам главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, госбюджет Украины мог получить в 2020 году 4,5 млрд грн в результате легализации игорного бизнеса в стране.
- 14 июля 2020 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон о легализации игорного бизнеса в Украине.
Госбюджет-2021
Кабмин на своем заседании 26 ноября утвердил проект Государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% от валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.
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