Доработанный проект госбюджета предусматривает направление части средств специального фонда на ряд правительственных программ.

В доработанном ко второму чтению проекте государственного бюджета на 2021 год правительство предлагает добавить к источникам формирования специального фонда госбюджета плату за лицензии в сфере азартных игр и лотерей.

Об этом сказано в сравнительной таблице к законопроекту о государственном бюджете на 2021 год.

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«Установить, что источниками формирования специального фонда Государственного бюджета Украины на 2021 в части доходов являются такие поступления…: плата за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей», - сказано в документе.

Кроме того, проект бюджета предусматривает, что в 2021 году часть средств, полученных в специальный фонд госбюджета Украины, будет направлена на ряд программ, не предусмотренных проектом бюджета, подготовленным к первому чтению.

В частности, это финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с государственными программами; проведение строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины; финансовое обеспечение мероприятий по развитию аэропортной инфраструктуры; создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака.

Также такие средства предусмотрены на субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на создание центров культурных услуг, а также субвенции из госбюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий.

Легализация игорного бизнеса в Украине: история вопроса

В мае 2009 года в Украине был принят закон, которым был введен тотальный запрет азартных игр.

19 декабря 2019 года Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине (№2285), предусматривающий работу казино исключительно в пятизвездочных отелях.

После этого Кабинет министров поручил полиции и Налоговой службе прекратить работу игорных заведений, работающих под видом лотерей.

По словам главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, госбюджет Украины мог получить в 2020 году 4,5 млрд грн в результате легализации игорного бизнеса в стране.

14 июля 2020 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон о легализации игорного бизнеса в Украине.

Госбюджет-2021

Кабмин на своем заседании 26 ноября утвердил проект Государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% от валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

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Автор: Екатерина Жирий