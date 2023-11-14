Уже с 2024 года платежные операции станут быстрее.

В НБУ сообщили, что платежные операции в Украине ускорятся уже с 2024 года, а с 2025 года средства будут зачисляться получателям за 10 секунд.

Как сообщила пресс-служба, об этом рассказал директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин во время международной конференции Global Payments Day.

"Уже с 2024 года платежные операции станут быстрее, ведь с 1 апреля 2024 участники СЭП должны зачислять средства на счет получателя в течение 1 часа. А с 2025 года в Украине заработают мгновенные кредитные переводы – средства будут зачисляться на счет получателя за 10 секунд (цель – 2 секунды)", - цитирует пресс-служба Поддерегина.

Видео дня

По словам заместителя главы Нацбанка Алексея Шабана, этому будет способствовать, в частности, переход системы электронных платежей (СЭП) НБУ на новый международный стандарт ISO 20022, который состоялся в апреле этого года. Это также даст возможность реализовать мгновенные платежи и создает основу для ожидаемого присоединения Украины к зоне SEPA (единой европейской сети расчетов - УНИАН).

Электронные платежи в Украине

В мае 2021 года Национальный банк начал разработку нового поколения системы электронных платежей (СЭП) на основе международного стандарта ISO 20022. Сообщалось, что в планах регулятора до конца 2022 года не только модернизировать работу СЭП, но и перевести ее работу в режим 24/7, поскольку на тот момент она работала в режиме 23/7.

1 апреля 2023 года в Украине начало работать новое поколение системы электронных платежей НБУ (СЭП). Данное поколение СЭП функционирует на базе международного стандарта ISO 20022 и может проводить межбанковские платежи 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

В НБУ ранее сообщали, что, учитывая получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС, регулятор продолжает работать над возможностью присоединения Украины к единой зоне платежей в евро (SEPA).

Вас также могут заинтересовать новости: