Курс гривни к евро на среду установлен на уровне 38,94 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 15 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,32 грн/долл., то есть гривня ослабила на 16 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 38,94 грн/евро, то есть гривня ослабла на 35 копеек по сравнению с сегодняшним курсом НБУ.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,33/36,35 грн/долл., евро - 39,20/39,21 грн/евро.

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Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 14 ноября, остался на предыдущем уровне - 37,80 грн за доллар в среднем. Относительно евро средний курс гривни сегодня также не изменился и составляет 40,50 грн за евро.

Что касается столичных валютных обменников, курс гривни к доллару в них сегодня составляет 37,78 грн/долл. (продать американскую валюту можно за 37,68 грн), евро - 40,37 грн/евро (курс продажи - 40,20 грн/евро).

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН прогнозировал, что на этой неделе наличный курсовой коридор будет в рамках 37-38 грн/$ и 39-41 грн/€. Он отметил, что сейчас Нацбанк постепенно уменьшает свое "влияние" на рынок, что может значительно расширить амплитуду ежедневных курсовых изменений, при этом, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения курсов.

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