Курс гривни к евро установлен на уровне 31,66 грн/евро.

Национальный банк Украины на субботу, 28 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,93 грн/долл., то есть гривня ослабла на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на субботу установлен на уровне 31,66 грн/евро, то есть гривня ослабла на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины курс гривни к доллару установились на уровне 26,92/26,94 грн/долл., к евро - на уровне 31,66/31,68 грн/евро.

Ранее в НБУ сообщили, что согласно распоряжению Кабинета министров, рабочий день с 23 августа (понедельник) будет перенесен на 28 августа (суббота).

Курс на 27 августа:

Национальный банк Украины на пятницу, 27 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,77 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогнозы на конец лета:

Согласно прогнозам экспертов в конце августа доллар перешагнет отметку в 27 грн.

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов прогнозировал, что к концу августа доллар подорожает до 27 грн.

В то же время аналитик компании Esperio Ян Кароль предположил, что доллар будет колебаться в промежутке между 26,93-27,07 грн/дол.

Автор: Екатерина Жирий