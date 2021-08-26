Курс гривни к евро установлен на уровне 31,51 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 27 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,77 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 31,51 грн/евро, то есть гривня ослабла на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,82/26,84 грн/долл., к евро - на уровне 31,56/31,58 грн/евро.

Курс на 26 августа:

Национальный банк Украины на четверг, 26 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,71 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Прогнозы на ближайшие дни:

Согласно прогнозам экспертов к концу августа доллар перешагнет отметку в 27 грн.

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов прогнозировал, что к концу августа доллар подорожает до 27 грн.

В то же время аналитик компании Esperio Ян Кароль предположил, что доллар будет колебаться в промежутке между 26,93-27,07 грн/дол.

Автор: Екатерина Жирий