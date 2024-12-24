Лукацкая отметила, что следует знать, что муж или жена, которые были на содержании кормильца, получат не 100% пенсии его по потере.

Нормы закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании четко определяют, как пенсии назначаются нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца.

Как уточнила адвокат Лилия Лукацкая в интервью Украинскому Радио, к нетрудоспособным членам семьи умершего относят мужа или жену, отца, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста. Также это могут быть дети до 18 лет, или старшие дети, если они являются лицами с инвалидностью с детства.

Дети, которые получают образование, имеют право на пенсию по потере кормильца до завершения обучения, но не дольше 23 лет. Это дети-сироты до 23 лет. Еще может быть муж и жена, или родители умершего лица, которые, например, ухаживают за ребенком умершего. Они могут работать, на них не распространяется правило быть нетрудоспособными, но они должны ухаживать за ребенком умершего лица, которому еще не исполнилось 8 лет.

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По словам адвоката, есть общее правило для назначения такой пенсии. То есть, если вы имеете право на пенсию по потере кормильца, то вы подаете соответствующее заявление, к заявлению прилагаете документы - это паспорт гражданина Украины или ID карта, идентификационный номер, также подается свидетельство о смерти или решение суда о признании лица умершим или пропавшим без вести, счет и фотографии.

"Для того, чтобы назначили вам пенсию по потере кормильца, вы подаете документы, которые подтверждают ваше право на получение этой пенсии. А именно, что вы являетесь членами семьи умершего лица. Если вы жена или муж, то вы подаете свидетельство о браке или документы, подтверждающие, что вы вместе проживали. И документы, подтверждающие, что вы действительно находились на содержании этого лица", - пояснила специалист.

Лукацкая отметила, что следует знать, что муж или жена, которые были на иждивении кормильца, получат не 100% пенсии его по потере.

"Выплачивается только 50% пенсии по возрасту умершего. А если есть несколько лиц, имеющих право на назначение пенсии по потере кормильца, это может быть и жена, и дети, то может назначаться 100%, но на всех членов семьи. То есть, один человек не может получать полностью всю пенсию кормильца. Если это только или ребенок, или женщина или ее муж, то они будут получать 50% от пенсии умершего кормильца", - пояснила адвокат.

Пенсии в Украине: новости

Количество лет, которое необходимо для выхода на пенсию украинцам в 2025 году возрастет. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, с 1 января нужно будет иметь 32 года стража.

По данным Пенсионного фонда Украины, те, кто по достижении 60 лет не будет иметь достаточного страхового стажа, смогут пойти на пенсию в 63 года при наличии стажа от 22 до 31 года. При наличии стажа от 15 до 21 года - пенсию назначат в 65 лет.

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