Доплаты за статус УБД устанавливаются к любому виду пенсии.

Некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на пенсии в размере 4 тысячи 395 гривень, и это минимальные выплаты после индексации, запланированной Кабмином на весну 2023 года.

Речь идет о пенсионерах-участниках боевых действий. Как пишет издание "На пенсии", им положена доплата в размере 25% прожиточного минимума, а это на сегодня 523,25 грн.

Кроме того, существует и целевая денежная помощь в 40 грн, предусмотренная Законом Украины "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны".

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"При этом общий размер пенсии этой категории граждан не может быть меньшим 210% прожиточного минимума, или 4395,30 грн", — пишет издание.

Доплаты за статус УБД устанавливаются к любому виду пенсии, ведь такой статус могут иметь и военные, и гражданские пенсионеры.

Мужчины, у которых есть статус участника боевых действий, могут выходить на пенсию в 55 лет, женщины — в 50.

Пенсии в Украине

Индексация пенсий состоится с 1 марта 2023-го года, как это предусмотрено профильным пенсионным законодательством.

После полномасштабного вторжения России индексация пенсий была проведена 1 марта 2022 года, повышенные пенсии получили около 10 млн человек, а средний размер повышения составлял 380 грн. После индексации средняя пенсия в Украине составляла 4 400 грн, а для военных, которым в прошлом марте впервые проиндексировали пенсионные выплаты - 8 500 грн.

Ранее в Кабмине сообщали, что пенсионеры старше 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в 500 грн, 75-80 лет – до 400 грн, 70-75 – до 300 грн.

Также автоматически продлены выплаты для внутренне перемещенных лиц.

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