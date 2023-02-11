Индексация пенсий ожидается в апреле.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Министерство социальной политики работает над расчетами индексации пенсий.

Об этом в интервью Укринформу сообщила глава ведомства Оксана Жолнович, отметив при этом, что индексация ожидается в апреле.

"Мы работаем над тем, чтобы провести индексацию пенсий в соответствии с инфляцией. Есть же формула индексации и соответствующий закон. Думаю, такая индексация состоится в апреле. Сейчас делаем расчеты", - подчеркнула Жолнович.

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Министр социальной политики отметила, что в 2023 году предполагается инфляция в размере 28 процентов, но это не означает, что именно на столько будут повышены пенсии, поскольку формула индексации учитывает и другие факторы.

Индексация во время войны:

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины в результате индексации пенсий, проведенной 1 марта 2022 года, повышенные выплаты получили около 10 миллионов получателей, а средний размер повышения составил 380 гривень.

После индексации средняя пенсия в Украине составляла 4 400 грн, а для военных, которым мы в марте впервые проиндексировали пенсионные выплаты - 8 500 гривень.

Плановой индексации пенсий в апреле не было, но пенсии пересчитали работающим пенсионерам. Таких в Украине примерно 2,5 миллиона.

Пенсию повысили лицам, которые имели не менее 24 месяцев страхового стажа с момента назначения пенсии. Перерасчет состоялся автоматически. Размер надбавки зависел от получаемой зарплаты и количества отработанного стажа.

Сами надбавки были выплачены лишь в июле, когда данные о стаже получил Пенсионный фонд. То есть фактически пенсии выросли летом, но перерасчет состоялся в апреле.

С 1 октября 2022 года провели перерасчет минимальной пенсии по возрасту для неработающих украинцев на фоне увеличения минимальной зарплаты с 6,5 до 6,7 тысячи гривень.

Также с 1 октября 2022 года минимальная зарплата в Украине выросла с 6,5 до 6,7 тыс. грн.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что украинцы могут остаться без зарплат и пенсий если Евросоюз прекратит финансирование Украины в рамках обещанных 9 миллиардов евро.

В марте 2023 года планируется индексация пенсий в размере 5,4%.

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