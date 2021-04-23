Сервис позволяет заблаговременно подать информацию, необходимую для назначения пенсии.

Пенсионный фонд Украины запустил сервис по автоматическому назначению пенсии для будущих пенсионеров.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Читайте такжеПенсионеры с сентября будут получать пенсии на банковские карты - Минсоцполитики

Сервис позволяет заблаговременно подать информацию, необходимую для назначения пенсии.

Лицу, которое еще не является пенсионером, нужно предпринять следующие шаги:

авторизоваться на вебпортале Фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

заполнить анкету-заявление (в частности информацию о себе, данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения);

прикрепить отсканированные копии документов (обязательные и те, которые считаете необходимым предоставить для подтверждения права на доплаты и льготы);

подписать анкету-заявление КЭП;

прислать анкету-заявление в орган Фонда.

Предоставленная информация будет заблаговременно проверена, и при достижении пенсионного возраста заявитель получит СМС-сообщение или сообщение в личном кабинете о:

назначении пенсии,

дате, с которой она назначена,

размере назначенной пенсии.

Лично обращаться в органы Фонда не нужно, пенсия будет назначена автоматически при достижении пенсионного возраста.

Госбюджет-2021 и пенсии

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Начиная с 1 января 2021 года в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. В частности пенсии выросли на 300 грн - до 2400 грн, повышение касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин. Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которую второй раз повысят с 1 декабря 2021 — соответственно, тогда пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз, с 2400 до 2600 грн.

27 января Кабинет министров утвердил законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров с 2022 года, который будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

17 февраля 2021 года Кабинет министров в ходе заседания утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

Кроме этого, в 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — соответственно росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

1 марта 2021 года в Украине была проведена автоматическая индексация пенсий, которая составил 11%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко