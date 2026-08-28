Нацбанк ввел в обращение сразу две новые памятные монеты: чему посвящены (фото)

Постепенно в наличный оборот будет введено по два миллиона штук каждой из таких монет.

Национальный банк Украины ввел в обращение две новые памятные монеты из тематической серии "Мы сильны. Мы вместе", посвященной единству Украины и ее регионам.

По сообщению пресс-службы регулятора, это монеты "Мы сильны. Мы вместе. Днепропетровская область" и "Мы сильны. Мы вместе. Кировоградская область".

Монеты имеют номинал 10 гривень. Аверс обеих новых памятных монет идентичен аверсу монеты номиналом 10 гривень образца 2018 года.

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Главный элемент реверса этих монет – стилизованная карта Украины с четко обозначенными административными границами и изображением территории регионов, которым они посвящены.

Постепенно в наличный оборот будет введено по 2 миллиона штук каждой из таких оборотных памятных монет. Часть тиража этих монет сформирована в специально оформленные рулоны, каждый из которых будет содержать 25 монет, тираж каждого – 15 тыс. шт.

Памятные монеты в Украине – последние новости

24 августа НБУ ввел в обращение памятную монету "К 35-летию Независимости Украины". Монета имеет номинал 20 гривень, изготовлена из серебра 925-й пробы, украшена патинированием и локальным позолочением. Ее тираж – до 5 000 штук.

В июле Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету "Украинский хлопок. Морской дрон Sea Baby", которая рассказывает о легендарном надводном беспилотном комплексе Sea Baby, разработанном специалистами Службы безопасности Украины для выполнения боевых задач в Черном море.

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