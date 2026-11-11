Нацбанк выпустил памятную монету, посвященную символу 2027 года (фото)

Монета имеет номинал 5 гривень и изготовлена из нейзильбера.

Национальный банк выпустил памятную монету "Год Козы" из серии "Восточный календарь", посвященную символу 2027 года, сообщили в пресс-службе регулятора.

"В восточной культуре коза олицетворяет гармонию, доброту, творческую энергию и благополучие. Ее образ связывают со спокойствием, взаимопониманием и стремлением к лучшей жизни. В то же время в украинской народной традиции коза олицетворяет плодородие, достаток, жизненную силу и возрождение", – говорится в сообщении.

Монета "Год Козы" имеет номинал 5 гривень и изготовлена из нейзильбера.

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На аверсе на зеркальном фоне по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающей на козу – символ года, над стрелкой – 2027. На матовом фоне изображены стилизованные под украинскую вытынанку символы каждого времени года: снежинка, цветок, ягода, листок.

На реверсе изображена стилизованная коза на фоне листика клевера, который традиционно ассоциируется с удачей. Фактура шерсти козы напоминает соцветия клевера. Внизу под композицией размещены стилизованные копыта. По кругу животное окружено элементами, характерными для каждого времени года: снежинки, цветы, плоды, ветки.

Тираж – 80 000 штук в сувенирной упаковке.

Приобрести монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и в банках-дистрибьюторах.

Памятные монеты Украины – последние новости

В октябре Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету, посвященную 100-летию со дня рождения Богдана Гаврилишина.

Также НБУ увековечил легендарную украинскую песню и её автора Владимира Ивасюка в серебре, выпустив новую памятную монету "Червона рута – голос поколений".

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