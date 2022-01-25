В JPMorgan заявили, что это этот шаг связан с "высокой геополитической неопределенностью".

Крупнейший американский банк JPMorgan закрыл все оставшиеся длинные позиции в российском рубле.

Все позиции по операциям с российским рублем закрыты с убытком, сообщает Reuters.

Как сообщает агентство, закрытие позиций произошло на фоне обострения ситуации на украинской границе и роста угрозы вторжения РФ в Украину. В JPMorgan подтвердили, что данный этот шаг связан с "высокой геополитической неопределенностью".

"Мы не можем с высокой уверенностью отвергать негативные сценарии. Следовательно, наши существующие долгосрочные рекомендации стали несостоятельными", — говорится в заявлении аналитиков JPMorgan.

По состоянию на 11:28 по Киеву 1 доллар стоил более, чем 78 российских рублей.

Обвал российского фондового рынка:

Московская биржа 18 января 2022 года к закрытию торгов зафиксировала падение индекса на 6,5% до отметки 3328 пунктов. Акции компаний "Газпром", "Сбер" и "Яндекс" упали в среднем на 10%.

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21 января 2022 года российский фондовый рынок продолжил демонстрировать значительное падение. Индекс Мосбиржи рухнул на 2,83 процента, до 3416,56 пункта, индекс РТС — на 3,43 процента, до 1400,81 пункта.

24 января 2022 года индекс РТС — основной индикатор фондового рынка России — упал более чем на 5%.

24 января 2022 года российский регулятор прекратил покупку валюты.