Акции компаний "Газпром", "Сбер" и "Яндекс" упали в среднем на 10%.

Московская биржа 18 января 2022 года к закрытию торгов зафиксировала падение индекса на 6,5% до отметки 3328 пунктов.

Акции компаний "Газпром", "Сбер" и "Яндекс" упали в среднем на 10%. Об этом сообщает сайт биржи.

Основный индикатор фондового рынка РФ индекс РТС упал на 7,29% до 1367 пунктов. В последний раз значение индекса РТС было ниже 1400 пунктов в феврале 2020 года. Это самый крупный обвал на российском фондовом рынке с марта 2020 года.

Что такое индекс МосБиржи:

Индекс МосБиржи 10 представляет собой композитный ценовой равновзвешенный индекс 10 наиболее ликвидных акций фондового рынка Московской Биржи. Индекс рассчитывается как среднее арифметическое изменение цен акций, включенных в базу расчета.

Индекс МосБиржи и Индекс РТС - ценовые, взвешенные по рыночной капитализации (free-float) композитные индексы российского фондового рынка, включающие наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики.