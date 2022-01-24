Также наблюдается падение акций таких крупных компаний как "Газпром", ВТБ, "Русал", "Сбер".

Сегодня, 24 января, индекс РТС — основной индикатор фондового рынка России — упал более чем на 5%.

Об этом сообщает "МосБиржа".

Падение индекса происходит на фоне обострения отношений с Россией и рисков вторжения российских войск в Украину.

По состоянию на 11:40 понедельника падение составило 6,23% - до 1,314.53 пунктов. По состоянию на 13:00 по Киеву индекс уже находился на отметке 1,264.69.

Также наблюдается падение акций таких крупных компаний как "Газпром", ВТБ, "Русал", "Сбер".

Что такое индекс МосБиржи:

Индекс МосБиржи 10 представляет собой композитный ценовой равновзвешенный индекс 10 наиболее ликвидных акций фондового рынка Московской Биржи. Индекс рассчитывается как среднее арифметическое изменение цен акций, включенных в базу расчета.

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Индекс МосБиржи и Индекс РТС - ценовые, взвешенные по рыночной капитализации (free-float) композитные индексы российского фондового рынка, включающие наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики.

Прогнозы:

15 января 2022 года эксперты рассказали о последствиях жестких санкций для экономики РФ. Аналитики считают, что в случае нападения на Украину и введения санкций США, предложенных демократами, отток капитала с долгового и фондового рынков России может приблизиться к показателям 2014-2015 годов, а рубль потеряет до 20%.

Обвал российского фондового рынка:

Московская биржа 18 января 2022 года к закрытию торгов зафиксировала падение индекса на 6,5% до отметки 3328 пунктов. Акции компаний "Газпром", "Сбер" и "Яндекс" упали в среднем на 10%.

21 января 2022 года российский фондовый рынок продолжил демонстрировать значительное падение. Индекс Мосбиржи рухнул на 2,83 процента, до 3416,56 пункта, индекс РТС — на 3,43 процента, до 1400,81 пункта.