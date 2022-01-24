Покупка иностранной валюты приостановлена с 14:00 по Киеву 24 января 2022 года.

На фоне падения курса российского рубля Центробанк РФ принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке.

Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

"Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков", — говорится в сообщении. Покупка иностранной валюты приостановлена в рамках в рамках реализации механизма бюджетного правила с 14:00 по Киеву 24 января 2022 года.

Решение о возобновлении операций по покупке валюты будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Когда это произойдет, еще неизвестно.

По состоянию на 15:42 по Киеву российский рубль стоил $0,013.

Обвал российского фондового рынка:

Московская биржа 18 января 2022 года к закрытию торгов зафиксировала падение индекса на 6,5% до отметки 3328 пунктов. Акции компаний "Газпром", "Сбер" и "Яндекс" упали в среднем на 10%.

Читайте такжеАкции "Газпрома" летят вниз: падение российского фондового рынка продолжается

21 января 2022 года российский фондовый рынок продолжил демонстрировать значительное падение. Индекс Мосбиржи рухнул на 2,83 процента, до 3416,56 пункта, индекс РТС — на 3,43 процента, до 1400,81 пункта.

24 января 2022 года индекс РТС — основной индикатор фондового рынка России — упал более чем на 5%.