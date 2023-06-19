Украина обновила меморандум с фондом и письмо о намерениях.

Кабинет министр ожидает в ближайшее время получить следующий транш от Международного валютного фона в размере 900 миллионов долларов.

В то же время Украина взяла на себя новые обязательства перед МВФ, заявил под заседание правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Принимаем ключевое решение для макрофинансовой стабильности государства - утверждаем обновленные письмо о намерениях и меморандум с МВФ об экономической и финансовой политике. В документах зафиксированы обязательства Украины, которые мы уже реализуем и будем реализовывать в будущем. Это, в частности, улучшение бизнес-климата, усиление верховенства права, борьба с коррупцией", - сказал он.

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Новая программа МВФ для Украины

Напомним, что 31 марта этого года Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на общую сумму 15,6 млрд долларов.

23 мая миссия МВФ в Украине начала работу в рамках первого пересмотра программы расширенного финансирования. Главной целью миссии стала оценка прогресса в выполнении политических обязательств и условий программы со стороны украинской власти.

В конце мая правительство внесло в Верховную Раду проект изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения предсказуемости бюджетной политики и усиление долговой устойчивости, что является одним из требований МВФ по новой программе.

Также в конце мая МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне экспертов что касается первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF). Все количественные критерии эффективности на конец апреля и структурные маяки на конец мая были достигнуты, что открыло путь к рассмотрению Советом исполнительных директоров вопроса о выделении около 900 млн долларов.

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