Худшая ситуация безопасности была летом прошлого года.

Представители отечественного бизнеса ожидают, что нынешняя война с Россией продолжится еще до середины следующего года.

Это отметил CEO Dragon Capital Томаш Фиала во время мероприятия "Диалоги о восстановлении Украины".

"Мы ожидаем, что война продолжится еще до середины следующего года. Это, в принципе, заложено в нашей программе с МВФ", - сказал он.

Также он добавил, что отечественная экономика будет расти и в этом году, и в следующем, а благодаря перспективе вступления в ЕС его компания еще в прошлом году возобновила инвестирование в украинские активы.

"Мы начали инвестировать еще летом прошлого года, когда мы посчитали, что самое трудное уже позади с точки зрения безопасности, поэтому мы разморозили большинство наших инвестиций и продолжаем их увеличивать", - сказал он.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Украина официально не подтверждает начало своего контрнаступления. Вчера секретарь Совета национальной безопасности и обороны Данилов заявил, что ВСУ еще не начали запланированное контрнаступление, чтобы вернуть оккупированные россиянами территории, но его начало будет очевидным для всех.

4 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что действия Вооруженных сил Украины приведут к возвращению "стратегически важной территории".

А 6 июня координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Джон Кирби отказался комментировать начало украинского контрнаступления, но отметил, что США предоставили ВСУ все необходимое для начала операции.

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