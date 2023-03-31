Сегодня Совет директоров МВФ утвердил новую программу финансирования для Украины в размере 15,6 млрд американских долларов.

В Министерстве финансов подтвердили информацию об одобрении исполнительным советом Международного валютного фонда четырехлетнего пакета финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов.

"Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) для Украины с финансированием в размере 15,6 млрд долл. США (11,6 млрд СПЗ)", - говорится в сообщении на сайте Минфина.

Там ожидают, что первый транш от фонда объемом около 2,7 млрд долл. Украина может получить уже в ближайшее время.

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Как отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, программа EFF значительно усилит экономику и финансовую систему нашей страны, в то же время будет способствовать мобилизации дополнительных финансовых ресурсов от доноров.

Ранее о согласовании МВФ 15,6 млрд долларов финансирования для Украины сообщало агентство Reuters со ссылкой собственные источники.

Тогда издание отмечало, что этот кредит является крупнейшим для Украины с момента полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года и первым крупным пакетом, одобренным МВФ для страны, участвующей в активном конфликте.

Сотрудничество Украины и МВФ после полномасштабного вторжения

Как сообщал УНИАН, 17 октября 2022 года МВФ начал работу над новой программой для Украины.

В декабре 2022 года МВФ одобрил новую четырехмесячную программу для Украины.

13 февраля 2023 года миссия МВФ начала подготовку к пересмотру мониторинговой программы в Украине, а 8 марта – дискуссии с представителями власти Украины относительно потенциальной программы.

21 марта Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе. Тогда стало известно, что Украина может получить от МВФ не только мониторинговую программу с перечнем действий, но и солидную финансовую помощь - примерно 4,5 миллиарда долларов в 2023 году.

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