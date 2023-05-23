Главной целью миссии будет оценка прогресса в выполнении политических обязательств и условий программы со стороны украинской власти.

Миссия Международного валютного фонда в Украине начала работу в рамках первого пересмотра программы расширенного финансирования.

Об этом сообщила пресс-служба фонда со ссылкой на его постоянного представителя в Украине Ваграма Степаняна, отметив при этом, что представители фонда будут оценивать прогресс в выполнении условий программы.

"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня с представителями власти Украины обсуждение мероприятий в контексте первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF)", - говорится в сообщении.

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Главной целью миссии будет оценка прогресса в выполнении политических обязательств и условий программы со стороны украинской власти, в частности в сфере налогово-бюджетной политики, управления и денежно-кредитной политики.

МВФ в Украине

Как сообщал УНИАН, 17 октября 2022 года МВФ начал работу над новой программой для Украины.

В декабре 2022 года МВФ одобрил новую четырехмесячную программу для Украины.

21 марта Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе.

31 марта исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долларов, чтобы помочь стране удовлетворить насущные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны, а 3 апреля фонд уже перечислил Украине первый транш в размере 2,7 млрд долларов.

3 апреля 2023 года МВФ перечислил Украине первый транш в $2,7 миллиарда по новой программе.

18 апреля 2023 года в МВФ озвучили детали нового пакета для Украины.

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