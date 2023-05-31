В частности, предполагается возобновление с 1 января 2024 года среднесрочного бюджетного планирования.

Кабинет министров внес в Верховную Раду проект изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения предсказуемости бюджетной политики и усиления долговой устойчивости.

Как отметила председатель Бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа в Facebook, Украина обязалась зарегистрировать проект изменений до конца мая в рамках выполнения Меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом.

"Речь идет о двух структурных маяках: представлении в парламент законопроекта о возобновлении действия статьи 52 Бюджетного кодекса и ее усилении с целью уменьшения количества изменений в государственный бюджет, а также норм по установлению ограничений на предоставление государственных гарантий с четкими критериями их применения", - написала она.

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При этом правительство предлагает, установить, что законопроект о внесении изменений в закон о государственном бюджете может рассматриваться в Верховной Раде только в случае наличия положительного заключения Министерства финансов (сейчас достаточно любого заключения), при этом заключение должно содержать информацию о возможностях финансового обеспечения в текущем году и на среднесрочный период.

Также предусматривается восстановление с 1 января 2024 года среднесрочного бюджетного планирования, которое было остановлено в марте прошлого года в связи с полномасштабным вторжением РФ, а также восстановление в 2023 году разработки стратегии управления государственным долгом, что тоже остановлено из-за полномасштабного вторжения,

Стоит подчеркнуть, что этот законопроект только направлен в Бюджетный комитет на рассмотрение, и только после его заключения он будет рассмотрен в зале парламента.

Война в Украине и МВФ

31 марта исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долларов.

23 мая 2023 года миссия МВФ в Украине начала работу в рамках первого пересмотра программы расширенного финансирования. Сообщается, что главной целью миссии будет оценка прогресса в выполнении политических обязательств и условий программы со стороны украинских властей.

30 мая 2023 года МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне экспертов по первому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF). Все количественные критерии эффективности на конец апреля и структурные маяки на конец мая были достигнуты, что открыло путь к рассмотрению Советом исполнительных директоров вопроса о выделении около 900 млн долларов.

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