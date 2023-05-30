Фонд также улучшил прогноз роста ВВП в 2023 году с 1% до 3%.

МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне экспертов по первому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF). Об этом говорится в заявлении главы миссии Международного Валютного фонда в Украину Гэвина Грея по случаю завершения первого пересмотра программы расширенного финансирования.

"Я рад сообщить, что сотрудники МВФ и правительство Украины достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру программы EFF. Это соглашение должен одобрить Совет исполнительных директоров МВФ, который, как ожидается, рассмотрит этот вопрос в ближайшие недели", - сказал Грей.

В заявлении сказано, что все количественные критерии эффективности на конец апреля и структурные маяки на конец мая были достигнуты, что открыло путь к рассмотрению Советом исполнительных директоров вопроса о выделении около 900 млн долларов (663,9 млн СПЗ).

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В фонде также отметили, что, несмотря на разрушительное влияние войны, украинская экономика работает, демонстрируя чрезвычайную устойчивость: экономическая активность в первом квартале существенно выросла, поскольку энергетическая система быстро восстановилась после атак на критически важную инфраструктуру, валютные рынки стабилизировались, а уровень инфляции начал ощутимо снижаться.

"По мере того, как экономика постепенно адаптируется к условиям войны, ожидается более мощное восстановление. Соответственно, эксперты МВФ повысили прогноз роста реального ВВП на 2023 год от 1% до 3% (с предыдущего диапазона от -3 до +1% на момент утверждения программы EFF), впрочем учитывая то, что война продолжается, перспективы остаются крайне неопределенными", - сказано в заявлении.

Программа МВФ по расширенному финасированию Украины

Как сообщал УНИАН, 23 мая миссия Международного валютного фонда в Украине начала работу в рамках первого пересмотра программы расширенного финансирования.

31 марта исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долларов, чтобы помочь стране удовлетворить насущные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны, а 3 апреля фонд уже перечислил Украине первый транш в размере 2,7 млрд долларов.

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