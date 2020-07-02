На фоне отставки Смолия Украина отменила размещение евробондов на $1,75 миллиарда

Из-за отставки главы Нацбанка Украина отменяет новый выпуск еврооблигаций с погашением в марте 2033 года.

Украина приняла решение об отмене нового выпуска облигаций с погашением в 2033 году на сумму 1,75 миллиарда долларов на фоне последних новостей о том, что глава Нацбанка Яков Смолий подал в отставку.

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Об этом написал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив на своей странице в соцсети Facebook.

"Размещение еврооблигаций с погашением в 2033 году и долгосрочный выкуп существующих отменен. Итак, между краткосрочной целью привлечь деньги ценой броска инвесторов и более долгосрочной целью - сохранить доверие тех самых инвесторов, Украина выбрала второе. Это, конечно, не компенсирует негатива от всей той турбулентности, возникающей из вчерашнего заявления об отставке главы НБУ", - написал Демкив.

По его словам, пока непонятно, каким будет решение президента Владимира Зеленского и кто будет возглавлять Нацбанк в будущем, и какую регулятор будет проводить политику.

"Как следствие, сложно оценить, какой будет стоимость заимствования сейчас", - добавил аналитик.

В свою очередь, специалист инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса также подтвердил эту информацию на своей странице в Facebook.

"Позор. Сделка, которую вчера провел Минфин по размещению еврооблигаций, сегодня отменена. Причина - подрыв независимости Национального Банка. Это беспрецедентное событие. Украина не привлекла 1 миллиард долларов новых денег. Инвесторы не любят, когда их кидают. И для Украины денег больше нет", - написал эксперт.

Официальная информация Министерства финансов пока не обнародована. В пресс-службе Минфина УНИАН отказались комментировать данную информацию, отметив, что необходимо направить в министерство запрос. УНИАН отправил запрос и ожидает ответа.

Как сообщал УНИАН, 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Смолий объяснил свое решение тем, что в течение длительного времени на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

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