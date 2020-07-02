Зеленский подал в Раду проект постановления об увольнении главы Нацбанка

1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту Зеленскому заявление об увольнении.

В Верховной Раде зарегистрирован президентский проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины (№3772).

Текста проекта постановления на сайте парламента пока не опубликован.

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Как сообщал УНИАН, 15 марта 2018 года Верховная Рада по предложению тогдашнего президента Украины Петра Порошенко назначила Смолия председателем НБУ, уволив с этой должности Валерию Гонтареву.

Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности председателя НБУ.

1 июля 2020 Смолий написал и подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Смолий объяснил свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное исполнение им своих обязанностей.

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