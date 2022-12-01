Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,90 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне предыдущего дня - 40,40 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также остался на уровне предыдущего дня - 41,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,90 грн за долл., евро - 40,50 грн за евро.

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Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл. В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а на конец 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

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