Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн за долл.

Курс наличного доллара у "ПриватБанка" подорожал на 10 копеек - до 40 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне не изменился и составляет 41,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн за долл., евро - 40,00 грн за евро.

Видео дня

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 39,37 грн.

Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл. В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а на конец 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.