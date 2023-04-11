Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,30 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне предыдущего показателя – 37,85 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 41,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,30 грн за долл., евро – 40,40 грн за евро.

Видео дня

Курс в условиях войны

Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса. Примечательно, что до войны в Украине курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25%.

Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозирует, что в предпраздничную неделю перед Пасхой наличный курс доллара и евро в Украине может несколько снизиться. Эксперт считает, что с 10 по 16 апреля наличный курс доллара и евро по сравнению с 20-27 марта может несколько снизиться (на 3-4 процента), соответственно, немного изменится валютный коридор колебаний - до 37,0 - 37,60. грн/долл. и 39,5 - 41,00 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: