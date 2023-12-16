Олег Пензин отметил, что борщевой набор в сравнении с прошлым годом немного подешевел.

Новогодний стол в этом году подорожает до 8%. Перед праздниками традиционно поднимутся цены на все из-за резкого роста спроса.

"В прошлом году новогодний стол обошелся примерно в 2655 гривень. В этом году мы сделали предварительный расчет у нас стол вышел 2880 гривень – это традиционный для Украины стол с нашими классическими салатами, немного копченого мяса, белый хлеб, сыры – вариант, который скорее всего будет у большинства украинцев. Это вариант без икры, без экзотерических лакомств, но с цитрусовыми. В отношении прошлого года новогодний стол подорожал приблизительно на 7-8%. Если сравнивать 2021 и 2022 год, то там стол стал дороже на 40% из-за очень большой инфляции. Этот год выгоднее благодаря хорошему урожаю. Так, борщевой набор в сравнении с прошлым годом даже немного дешевле", - рассказал член экономического дискуссионного клуба Олег Пензин в эфире телемарафона.

По его словам, мясо и мясопродукты подорожают приблизительно на 13-14%, в том числе копченые колбасы, а вот курятина держится приблизительно в одних и тех же ценах.

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"Где-то за неделю до праздников мы увидим небольшой рост цен на все, потому что вырастет спрос. Хотя праздники у нас уже начались. Сдвиг по датам проведения праздников немного сдвинет ситуацию и не будет резкого роста перед самыми праздниками – примерно 5-7 % непосредственно прямо перед праздниками. По завершению же – цены на популярные товары немного снизятся. Жителям больших городов стоит помнить, что торговые сети будут делать акции и тут можно будет найти что-то дешевле", - отметил эксперт.

При этом он отметил, что из-за перехода на новый календарь цены будут растянуты на длительный период времени.

"Рыба зависит напрямую от двух параметров – курс доллара и открытости границ. Если проблем с пересечением границы не будет, а курс будет стабильным, то и рыба расти в цене не будет. На фоне блокировки польской границы немного подорожала слабомороженная рыба, а вот рыба глубокой заморозки осталась на прежних позициях. Такая ситуация скорее всего будет и дальше", - подытожил Пензин.

Новый год 2024 - чего ждать от цен

Компаниия Deloitte провела исследование, согласно которому большинство украинцев планируют потратить на новогодние праздники от 1 до 5 тысяч гривень. 49% украинцев потратят больше средств на празднование Нового года в сравнении с Рождеством.

Самыми популярными категориями товаров по-прежнему остаются продукты питания, одежда и обувь, предметы домашнего обихода и алкогольные напитки.

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