В частности, "Оливье" обойдется в 285,46 грн.

Новогоднее меню из традиционных блюд таких как салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.д. обойдется на семью из четырех человек около 2879,15 грн, то есть на 8,4% дороже, чем в прошлом году.

Как сообщил директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко, салат "Оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 285,46 грн. Это на 1,3% больше, чем при праздновании Нового 2023 года.

"Самыми дорогими ингредиентами блюда в этом году стали: колбаса – 127 грн за 0,5 кг (рост цен на 10% в зависимости от производителя), соленые огурцы – 38 грн за 200 г (+9,2%), 180 г майонеза – 22,90 грн (+6,9% в зависимости от марки). На картофель цена в этом году выросла по сравнению с прошлым годом на 75,9%, но за 5 шт. (840 г) мы заплатим лишь 11,68 грн. цена зеленого горошка осталась на уровне прошлого года – 45 грн за 0,5 кг. На остальные составляющие салата цены снизились: 6 шт. яиц стоят 34,56 грн (уменьшение цены на 22,2%), 2 морковки (380 г) – 3,33 грн (на 55,3%), 2 луковицы (230 г) – 2,99 грн (на 54,4%)", – говорится в сообщении.

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Зато салат "Селедка под шубой" (1,5 кг продуктов) будет стоить на 1,2% дешевле уровня прошлого года (133,08 грн), благодаря уменьшению цен на лук, морковь и свеклу (-4,8%). Львиную долю его стоимости составит филе сельди - 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обойдется в 22,90 грн, 2 картофелины (280 г) – 3,89 грн, 1 свекла (250 г) – 2,48 грн, 1 луковица (170 г) – 2,14 грн, 1 морковка (190 г) – 1,67 грн.

В то же время расходы на мясные продукты выросли на 7,4%. Полкило нарезки из сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 270 грн (на 8% больше против цен 2023 года), подчеревины копченой – 247 грн (+4,2%), биток из свинины свежий – 260 грн (+4%).

Мясо птицы по состоянию на конец 2023 года остается самым дешевым среди видов мяса. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить, в среднем, 159 грн (рост цены на 18,3%). В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 936 грн.

Вместе с тем молочные продукты в этом году прибавили в цене 2,2-10,2%. Твердый сыр (300 г) обойдется в 116,66 грн, а пачка масла сливочного (200 г) – в 72,04 грн.

"Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 328,99 грн – на 29% больше стоимости прошлого года. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 27,80 грн, грибы (1 кг) – 120 грн (+54%), перец сладкий (0,5 кг) – 67,19 грн (+12,9%), огурцы свежие (0,5 кг) – 46 грн (+32,4%), помидоры свежие (1 кг) – 68 грн (+1,5%)", – подсчитали эксперты.

По их данным, фрукты на праздничном столе обойдутся в 170,20 грн (рост стоимости на 0,8%). За 2 кг мандаринов придется заплатить 100 грн, 1 кг бананов обойдется, в среднем, 59 грн, 1 лимон (200 г) – 11,20 грн.

Батон белого хлеба будет стоить 28 грн (+8,5%). Шоколадные конфеты - в среднем 200 грн за 1 кг (+8,1%).

"Бутылка шампанского "Артемовское" (0,75 л) обойдется в 179 грн. Чуть больше – 210 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) бренди "Шабо" 5-летней выдержки. Рост цен, соответственно, на 27,9% и 0,5%. Безалкогольные напитки обойдутся в 119,72 грн. За 2 л сока "Садочок" придется заплатить 59,60 грн, за воду "Моршинская" (1,5 л) – 20,32 грн, за сладкую воду "Живчик" (2 л) – 39,80 грн. Сладкие напитки выросли в цене, соответственно, на 19,2 и 17,8%", – говорится в аналитике.

Эксперты отмечают, что стоимость новогоднего стола с деликатесами составит 3404,15 грн. В частности, в зависимости от производителя баночка красной икры (120 г) обойдется в среднем в 280 грн, а 200 г красной рыбы – в 245 грн.

Аналитики добавили, что стоимость бюджетного варианта новогоднего стола для жителей Киева составит 3229 грн, что на 10,1% больше стоимости новогоднего стола 2023 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 3819 грн.

Предновогодние покупки в 2023 году

Как говорится в исследовании от компании Deloitte, большинство украинцев планируют потратить во время рождественско-новогоднего шопинга от 1 до 5 тысяч гривен.

49% украинцев потратят больше средств на празднование Нового года, сравнивая с Рождеством. Больше всего средств на празднование Нового года планируют потратить респонденты в восточных областях Украины, в то время, как на празднование Рождества, - в западных регионах.

Самыми популярными категориями товаров по-прежнему остаются продукты питания, одежда и обувь, предметы домашнего обихода и алкогольные напитки.

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