Большинство граждан Украины не планируют отказываться от праздничного шопинга, выяснили исследователи.

Большинство украинцев планируют потратить во время рождественско-новогоднего шопинга от 1 до 5 тысяч гривень.

Как идет речь в исследовании от компании Deloitte, большая часть украинцев (59%) не планирует отказываться от праздничных покупок, но этот показатель несколько меньше, если сравнить с прошлым годом (61%). "Большинство опрошенных (64%) намерены начать шопинг в период с 1 по 24 декабря. Для сравнения - в прошлом году украинцы преимущественно откладывали покупки на вторую половину декабря. Что касается бюджета, то для 56% украинцев он составит от 1 до 5 тысяч гривень. В 2022 году такую же сумму были готовы потратить 49% респондентов", - отмечают эксперты.

Согласно исследованию, 49% украинцев потратят больше средств на празднование Нового года, сравнивая с Рождеством. Больше всего средств на празднование Нового года планируют потратить респонденты в восточных областях Украины, в то время, как на празднование Рождества, - в западных регионах.

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Отмечается, что самыми популярными категориями товаров по-прежнему остаются продукты питания, одежда и обувь, предметы домашнего обихода и алкогольные напитки.

"Интересным и вдохновляющим наблюдением для нас стало то, что молодое поколение украинцев (18-27 лет), несмотря на войну и всю непредсказуемость, которую она обуславливает, больше всего среди других возрастных групп готовы тратить средства на обустройство своего быта, покупая мебель, посуду, декор и т.д.", - подчеркнул директор, руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции Deloitte в Украине Александр Ямпольский.

В частности, как говорится в исследовании, 68% респондентов (в прошлом году - 61%) планируют направить часть своего рождественского и новогоднего бюджета на благотворительность. 86% из них направят помощь защитникам на передовой. 66% украинцев отдадут предпочтение продавцам, которые поддерживают ВСУ и пострадавших от войны гражданских, переводя на помощь часть средств с каждой покупки.

Нынешние цены в Украине 2023 на праздничные атрибуты

Как рассказали в комментарии УНИАН в Киевском лесном хозяйстве, сейчас стоимость живых новогодних деревьев примерно на 10% выше, чем в прошлом году. Сосна 1,5-2 метра стоит 216 гривень, а ель - 246 гривень.

Также в Украине могут увеличиться цены на некоторые продукты, которые входят в рождественскую корзину, отметили в Минагрополитики. В частности, если польские перевозчики до 10 декабря не прекратят блокаду пунктов пропуска на границе, то могут увеличиться цены на бананы, цитрусовые, морепродукты и рыбу.

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