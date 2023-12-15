Западные чиновники опасаются, что если США не смогут продолжать оказывать поддержку Украине, европейские страны последуют за ними.

Украина вполне может потерпеть неудачу в войне с Россией, если США и ЕС не предоставят ей дополнительную помощь, пишет CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников

"С нами нет никакой гарантии успеха, но без нас они наверняка потерпят неудачу", - сказал высокопоставленный военный чиновник США.

"Если рассматривать возможность захвата и удержания новых территорий, — сказал один европейский дипломат, — то трудно представить, как этого можно добиться успеха без постоянной поддержки США".

Видео дня

В более широком смысле, западные чиновники опасаются, что потеря или дальнейшая задержка поддержки США повлияет на помощь со стороны их союзников. Ранее Венгрия заблокировала дальнейшую помощь Украине от Европейского Союза, и многие опасаются, что, если США не смогут продолжать оказывать поддержку, европейские страны последуют за ними.

"Сейчас западные спецслужбы подсчитывают, как долго Украина сможет продержаться без помощи США и НАТО. Один высокопоставленный военный чиновник США подсчитал, что это может занять несколько месяцев, при худшем сценарии, когда к лету произойдет серьезная неудача или даже поражение", - пишет CNN.

Украинские силы уже нормируют боеприпасы, сообщили CNN американские и украинские официальные лица, поскольку российские силы ведут ответный огонь с интенсивностью, в пять-семь раз большей, чем способны украинские силы. Высокопоставленный украинский военный чиновник сообщил CNN, что украинские командиры считают, что воздействие на их огневую мощь привело к дополнительным украинским жертвам.

Издание отмечает, что, по оценкам западных чиновников, без дополнительной помощи США Украина сначала исчерпает запасы ракет большой дальности, затем ракеты ПВО, а затем артиллерийские боеприпасы и ракеты малой дальности, такие как переносные противотанковые ракеты "Джавелин" и зенитные ракеты "Стингер".

Каждая категория боеприпасов имеет решающее значение для обороны Украины. Ракеты большой дальности сыграли центральную роль в успехе Украины в оттеснении российского Черноморского флота, чтобы открыть транспортный коридор для зерна и других грузов. Ракеты ПВО оказались особенно важными в последние недели, поскольку этой зимой Россия расширила свои атаки на гражданскую инфраструктуру. Ракеты меньшей дальности позволили украинским силам защищаться от российских танков и самолетов, численность которых значительно превосходит их собственные.

"Я не думаю, что люди до конца осознают, что на самом деле будет означать падение Украины", — сказал CNN европейский дипломат. "Мы увидим ужасные вещи: этнические чистки и полное разрушение Украины. Вспомните, что они сделали в Буче. Так что это уже успех, если мы сможем предотвратить это. И именно поэтому мы должны продолжать".

Война с Россией - прогнозы западных СМИ

Ранее военный аналитик BILD Юлиан Рёпке со ссылкой на данные источников в разведке заявил, что Россия намерена продолжать военные действия в Украине до 2026 года, и за это время планирует захватить большую часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе, их областные центры. При этом власти РФ рассчитывают на снижение поддержки Украины Западом, а также на имитацию мирных переговоров, чтобы ввести мировое сообщество в заблуждение относительно "мирных намерений" России.

В то же время немецкое издание Die Zeit прогнозирует, что Украину ждет тяжелая зима без достаточной западной поддержки, особенно со стороны Соединенных Штатов Америки, поскольку помощь Запада сейчас на 90% ниже, чем год назад.

Вас также могут заинтересовать новости: