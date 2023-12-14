Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) одобрила годовой проект закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2024 фискальный год, в котором предусматривается оказать Украине помощь в размере 800 миллионов долларов. Как сообщает The Hill, соответствующее решение поддержали 310 конгрессменов, выступили "против" - 118 (45 демократов и 73 республиканца).
Этот проект оборонного бюджета отправлен на подпись президенту США Джо Байдену. Всего на оборонные нужды Пентагона и программы финансирования предполагается выделить 886 миллиардов долларов.
Финальная версия проекта закона, согласованная между Палатой представителей и Сенатом, стала результатом преодоления жестокой оппозиционной линии некоторых республиканцев, которые выступали против исключения ряда правок, проголосованных летом Палатой представителей, чтобы искоренить то, что они называли "пробужденной" политикой Пентагона.
Палата представителей и Сенат смогли согласовать компромиссную версию проекта закона на прошлой неделе, в которой снимается запрет Министерства обороны на проведение абортов и нет запрета финансирования Пентагоном медицинского обслуживания с учетом гендерного фактора.
Закон о бюджете США на нужды национальной обороны одобряется каждый год и является одним из главных законодательных актов, рассматриваемых в Конгрессе. Этот закон предусматривает трату десятков миллиардов долларов на самолеты и корабли, а также увеличение оплаты для американских военных на исторические 5,2%.
Оборонный закон также предусматривает выделение 11,5 млрд долларов на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и 800 миллионов долларов на поддержку Украины против российского вторжения.
Трудности с предоставлениями приянятием помощи Украине от США
Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон сохраняет непоколебимость в требованиях к президенту США Джо Байдену относительно одобрения дополнительной помощи для Украины. В частности, Джонсон заявляет, что администрация Джо Байдена должна предоставить четкую стратегию относительно видения победы Украины, ввести четкий надзор за распределением американской помощи, и решить проблему незаконной миграции на южной границе.
При этом, Байден призвал Конгресс США выступить на стороне Украины и проголосовать за дополнительное финансирование для Украины до перерыва в работе на рождественские и новогодние праздники.
Также Байден Байден назвал цель США в спровоцированной Российской Федерацией жестокой захватнической войне против Украины. Это победа Украины как суверенного и независимого государства.
В то же время, Байден обещает не отступить от поддержки Украины и выступает за поиск компромисса с Конгрессом для разблокирования утверждения дополнительного финансирования для Украины.
11 декабря координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в Администрации президента США настроены продолжать добиваться одобрение в Конгрессе дополнительного запроса на финансирование помощи для Украины на ВСУ 61 млрд долларов.