Конгресс США просят одобрить дополнительное финансирование на помощь Украине как можно скорее.

США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине из-за исчерпания средств на поддержку Киева.

Об этом заявил секретарь Пентагона Пэт Райдер на брифинге. По его словам, у Пентагона осталось около 4,4 млрд долларов. В фонде предоставления помощи по президентским полномочиям – около 1 млрд долларов.

"Конечно, у нас есть опция потратить все 4,4 млрд долларов, но это тяжелый выбор. В конечном итоге, нам придется принимать решения по нашей собственной боеготовности и нашим возможностям продолжать поддерживать Украину в той мере, в которой она должна поддерживаться на поле боя. Это причина, по которой мы просим Конгресс одобрить запрос на дополнительное финансирование так быстро, как это возможно", – отметил он.

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Помощь Украине от США: проблемы с допфинансированием

Во второй половине октября президент США Джо Байден подал в американский Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере 106 млрд долларов, 61 млрд долларов из которых предусмотрен на поддержку Украины.

Несколько недель республиканцы всячески блокировали его продвижение, фактически взяв вопрос помощи Украине в заложники. Представители Республиканской партии требуют ужесточения миграционной политики США в свете ситуации на южной границе и отказываются рассматривать помощь Украине без продвижения по этому вопросу. В частности, все республиканцы в Сенате голосовали против рассмотрения этого законопроекта.

14 декабря представитель Белого дома Джон Кирби заявил, чтозаконодатели-республиканцы ушли на праздничные каникулы, так и не согласовав запрос президента Байдена на дополнительное финансирование, где говорится в том числе о помощи Украине. Как и Сенат, Палата представителей вернутся к работе только 9 января 2024 года.

Позже стало известно, что Сенат все отложил уход на каникулы, поскольку переговоры о помощи Украине и безопасности границ продолжаются.

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