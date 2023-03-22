НБУ решил отложить возможность репатриировать основную сумму, вложенную во внутренние гособлигации.

После консультаций с Международным валютным фондом и Минфином Нацбанк Украины отложил разрешение на вывод за границу нерезидентами инвестиций в облигации внутреннего государственного займа, анонсированный еще в мае 2022 года.

Как говорится в сообщении на сайте НБУ, ранее планировалось, что иностранным инвесторам разрешат выводить за границу деньги, которые будут получены ими после 1 апреля 2023 в результате погашения или выплаты процентов за ОВГЗ.

НБУ решил отложить возможность репатриировать основную сумму, вложенную во внутренние гособлигации "до существенного снижения рисков безопасности и макроэкономических".

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"Учитывая необходимость минимизации рисков для макрофинансовой стабильности Украины в условиях войны, Национальный банк вынужден актуализировать принятое в мае 2022 года решение", – сообщили в НБУ.

Деньги, полученные от уплаты процентов по ОВГЗ после 1 апреля 2023 года, иностранные инвесторы, как и обещалось, смогут вывести за границу.

Военные облигации

Выпуск военных облигаций был начат с целью привлечения средств в государственный бюджет для финансирования дефицита. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн. Ставка доходности для гривневых облигаций колеблется от 12 до 16% годовых в зависимости от срока.

По состоянию на 2 марта 2022 года военные облигации привлекли в госбюджет более 20 млрд грн и почти 12 млн долларов.

14 сентября 2022 года Нацбанк заявил о том, что ежемесячно будет выкупать военные облигации.

С 3 октября 2023 года в Украине можно купить военные облигации через "Дию".

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