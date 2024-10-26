Если законопроект будет принят, украинцы ежегодно должны будут вносить обязательный накопительный взнос.

Законопроект "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" предлагает уменьшить ставку ЕСВ (Единого социального взноса) с 22% до 17 процентов в первый год внедрения такой системы, до 16% во второй год и до 15 процентов с третьего года, заявляет Федерация профессиональных союзов Украины.

Министерство социальной политики Украины в проекте закона предлагает введение обязательных платежей в государственные или негосударственные пенсионные фонды, но со стороны не только работников, но и — работодателей.

Обязательный накопительный взнос составит 1 процент от базы начисления в первый год. Во второй год взнос должен составить 2 процента, на третий год и в дальнейшем — 3 процента. Кроме того, сообщается, что у работников будет возможность внести "дополнительный накопительный взнос", сохранив пропорции.Это же касается самозанятых лиц.

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Работодатели, в свою очередь, вносят такой же процент обязательного накопительного взноса за работника. Однако, если работник на четвертый год платит дополнительный взнос, работодатель выделяет часть ЕСВ на накопительный взнос.

В документе также указано, что накопительный взнос и дополнительный взнос работника не является ЕСВ, поэтому украинцам напоминают, что неуплата или несвоевременная уплата Единого социального взноса наказывается штрафом в размере 20 процентов от суммы, которую не успели вовремя уплатить.

Другие новости о пенсии в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что пенсии в Украине могут увеличить на 10-12% в следующем году.

"Пенсионный фонд публикует статистику по средней зарплате, с которой платят ЕСВ, и во втором квартале произошел существенный рост. Поэтому вполне возможно, что пенсии повысят на 10-12%", - заявил эксперт.

Кроме того, стало известно, как прокуроры получают гигантские пенсии по инвалидности.

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