Реформа должна заработать с 1 января 2024 года и позволит дополнительно откладывать на старость украинцам за счет ЕСВ.

В процессе пенсионной реформы не планируется отмена единого социального взноса (ЕСВ), который платят работодатели за своих работников в Пенсионный фонд.

Об этом в эфире телемарафону рассказала народный депутат Украины от "Слуги народа" и член Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная.

"Отчисление ЕСВ не меняется потому, что мы законопроектом не планируем отменять солидарную систему. Все пенсионеры сейчас получают средства из Пенсионного фонда. Отчисления останутся. Речь идет о дополнительных отчислениях, которые будут направлены именно в систему накопления, то есть в ту систему, которая позволит людям иметь более высокий уровень пенсионного обеспечения с одной стороны, и с другой – позволит решить проблему с критическим дефицитом Пенсионного фонда", – отметила она.

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По ее словам, из-за войны в стране и того, что сейчас все налоги, которые платят физические лица-предприниматели снизились, дефицит Пенсионного фонда вырос.

"Сегодня мы его дотируем из государственного бюджета. В долгосрочной перспективе, конечно, мы должны продумать дополнительные механизмы диверсификации того, чтобы люди вовремя и в полном объеме получали свои заслуженные пенсионные выплаты", – добавила Забуранна.

Закон "О накопительном пенсионном обеспечении" - детали

17 апреля народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 9212 "О накопительном пенсионном обеспечении". Согласно пояснительной записке к документу, пенсионная реформа должна заработать с 1 января 2024 года и позволит дополнительно откладывать на старость украинцам за счет ЕСВ.

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