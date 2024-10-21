По состоянию на 1 октября 2024 года средний размер пенсий в Украине составлял 5 852 грн.

Уже в 2025 году пенсии в Украине могут повысить на 10-12%. Такой прогноз сделала старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко в эфире Громадського радио.

По словам Ткаченко, премьер-министр и министр социальной политики заявляют о том, что в проекте госбюджета на 2025 год выделены средства на индексацию пенсий. Несмотря на это, проценты возможных повышений выплат станут известны только в начале 2025 года.

Демограф объяснила, что индексация пенсий зависит от инфляции и роста заработных плат, с которых граждане Украины платят единый социальный взнос.

Видео дня

"Динамика зарплат имеет большую сезонность. Пенсионный фонд публикует статистику по средней зарплате, с которой платят ЕСВ, и во втором квартале произошел существенный рост. Поэтому вполне возможно, что пенсии повысят на 10-12%. В прошлом году этот показатель составлял около 6%", - добавила Ткаченко.

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 октября 2024 года в стране было около 10,3 млн пенсионеров. При этом средний размер пенсий составлял 5 852 грн.

Ткаченко добавила, что распределение пенсионеров по размеру пенсии является очень неравномерным. В Украине почти половина людей получает около 3-4 тысяч грн, а размеры пенсий более миллиона украинцев превышают 10 тысяч грн.

Демограф заверила, что пенсионный фонд уже имеет достаточно средств для основной части выплат пенсионерам. Помимо этого есть большое количество государственных программ, которые предоставляют пенсии военным, а также дополнительные выплаты для детей, которые пострадали от войны, и лиц, занимавшихся ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Ткаченко подчеркнула, что выплаты должны осуществляться из государственного бюджета. Поэтому они покрываются финансовой поддержкой партнеров Украины.

Помимо этого демограф поделилась, что около двух миллионов украинцев зарегистрированы как ФЛП. С начала полномасштабного войны против РФ появилась возможность не платить единый социальный взнос, поэтому около половины таких лиц не осуществляет их.

Ткаченко отметила, что именно неуплата единого социального взноса может повлиять на будущие пенсии этих людей. Причина заключается в том, что в таком случае стаж не начисляется.

Пенсии в Украине - другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что по состоянию на 1 октября средний размер пенсионных выплат вырос на 9,4% по сравнению с 2023 годом. Тем не менее из-за инфляции реальный рост составил всего 0,7%.

Помимо этого мы рассказывали, кто может получить максимальную пенсию 23 000 гривен. Есть несколько категорий, которые могут претендовать на такие выплаты.

Также нардеп от "Слуги народа" Тарас Тарасенко говорил о том, что "Новая почта" может взять на себя функции по выплате пенсий наравне с "Укрпочтой".

Вас также могут заинтересовать новости: